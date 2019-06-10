İl Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle oyun oynadı

Elazığ
'da Keban Atatürk
İlkokulu öğrencilerinin mektupla davet ettiği İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, okul bahçesinde buluştuğu öğrencilerle oyun oynadı.
Keban Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri okuma yazmaya geçtikten sonra devlet büyüklerine, "Minik kalplerden büyük yüreklere" adı ile mektup yazdı.
Öğrencilerin mektup gönderdiği kişiler arasında İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk de yer aldı.
Öğrenciler yazdıkları mektupta Gürtürk ile oynamak istedikleri oyunları belirttiler, resimlerini yaptılar.
İlkokul öğrencilerinin bu davetine kayıtsız kalmayan Gürtürk, Keban ilçesindeki Atatürk İlkokulu 1-A sınıfını ziyaret etti.
Çocuklara çeşitli hediyeler veren Gürtürk, okul bahçesinde onlarla basketbol
oynadı, ip atladı.
Gürtürk'ü karşılarında gören ve onunla oyun oynayan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.
Okul müdürü ve sınıf öğretmeni ve öğrencileri tebrik eden Gürtürk, düzenledikleri "Elazığ Her Yerde Okuyor" kampanyasının 2023 yılına kadar devam edeceğini söyledi.
30 kişilik sınıfta öğrencilerin yazdığı mektuplar ve cevaben yazılan mektuplarla güzel bir kitap hazırlanacağına inandığını dile getiren Gürtürk, "Şimdiden bu minik yürekleriniz ile mektup yazmanız, sosyal, kültürel etkinler gerçekleştirmeniz çok güzel. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum." dedi.
Sınıf öğretmeni Ekrem Cengiz Akdeniz
de, öğrencilerin devlet büyüklerine yazdıkları mektupları kitap haline getirmeyi planladıklarını söyledi.
Akdeniz, öğrencileri kırmayarak davetlerine katılan Gürtürk'e teşekkür ettiklerini aktardı.
Gürtürk daha sonra beraberinde İl Milli Eğitim Şube müdürleri Ferhat Emre ve Cemil Çiftçi, Maarif Müfettişi Selçuk
Tanrıverdi, Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Okul Müdürü Ömer Ağır
ile 4-A sınıfı öğrencilerine mezuniyet plaketlerini verdi.
Kaynak: AA
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