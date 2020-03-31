Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit'ten telekonferansla toplantı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in, 7 ilçenin Milli Eğitim Müdürüyle telekonferansla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

31.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:16
İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit'ten telekonferansla toplantı
Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in, 7 ilçenin Milli Eğitim Müdürüyle telekonferansla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Yiğit'in telekonferansta, koronovirüs salgını nedeniyle eğitim öğretime verilen arada, uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşarak, okulla ilgili motivasyonu korumak amacıyla ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Yiğit'in, uzaktan eğitim sürecinde sınıf rehber öğretmenlerinden belirli aralıklarla öğrencileri ve velileri arayarak, onlara gerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında gerekse Kovid-19 salgını tedbirleri hakkında rehberlik faaliyetleri gerçekleştirmeleri konusunda destek beklediklerini dile getirdiği kaydedildi.
Açıklamada, Yiğit'in, koronavirüs salgınında hasta sayısının kontrol altına alınmasında gelecek 2 haftanın önemine değindiği belirtilerek, "İl Müdürümüz Murat Yiğit, bu konuda eğitim camiamıza büyük görev düştüğünü, yöneticilerimizden ve öğretmenlerimizden hassasiyet beklediklerini dile getirerek, hali hazırda büyük bir özveriyle öğrencilerimize ve velilerimize destek olmaya çalışan öğretmenlerimize teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Yiğit, Düzce, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit'ten telekonferansla toplantı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:52: Rektör Baydemir'den Belediye Başkanı Şahin'e iadeyi ziyaret - Haber 12:51: Sağlık çalışanlarına 500 bin maske ve eldiven desteği - Haber 12:51: Polis kızından anlamlı çağrı - Haber 12:51: Mardin'de basın mensuplarına maske ve eldiven desteği - Haber 12:51: Tokyo Valisinden Japonya Başbakanı Abe'ye korona virüsü çağrısı - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber