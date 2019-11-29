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İl Milli Eğitimden aday öğretmenlere ziyaret

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Kapıcı, aday öğretmenleri ziyaret etti.

29.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:57İl Milli Eğitimden aday öğretmenlere ziyaret
'ın ilçesinde Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Kapıcı, aday öğretmenleri ziyaret etti.

Okulda gerçekleşen ziyarete İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cengiz Yılmaz, Nusret Parlak ve Muharrem Yol katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Kapıcı, aday öğretmenlere tavsiyelerde bulundu. Öğretmenlere kendisinin ve toplumun beklentilerini anlattı. Ardından tüm öğretmenlere başarılar diledi. - ZONGULDAK

Anadolu Lisesi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

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