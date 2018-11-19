İl Müdürü Bayar, 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' Projesini Anlattı

Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma (AFAD
) Eskişehir
İl Müdürü Recep Bayar, 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' projesini anlattı.
Bayar, önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun katılımlarıyla Sakarya
'da düzenlenen AFAD İl Müdürlükleri Eğitim Toplantısında 2 yıllık bir çalışma sonucunda bitirilen 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' isimli KA2 Stratejik Ortaklık Yenilik Geliştirme Avrupa Birliği
Erasmus+ Projesi kapsamında katılımcılara sunum yaptı. Sunumu gerçekleştirilen proje ile fiziksel, görme ve işitme engelli bireylerin deprem, yangın ve sel afetleri öncesi, sırası ve sonrasında uygulaması gereken doğru hareket tarzlarını gösteren eğitim modülü için 75 adet eğitim videosu çekildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ödüle layık görülen proje, Türkiye
'de ve proje ortağı ülkelerde ilk olma özelliği taşıyor. - ESKİŞEHİR
AFAD,Eskişehir
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:42