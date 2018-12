İl Müdürü Bozçelik, "Engelli Bireylerin Seyahat Hakkı İçin Büyükşehir'e 1 Milyon 265 Bin TL Ödeme...

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:52

03 Aralık Dünya Engelliler Günü Aydın'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, çelenk sunumu töreninde yaptığı konuşmada, engelli bireylerin seyahat hakkı için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne şu ana kadar 1 milyon 265 bin TL ödeme gerçekleştirdiklerini açıkladı.03 Aralık Dünya Engelliler Günü Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve engelli dernekleri tarafından çelenk sunumu töreni gerçekleştirildi.Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, törende yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumla iç içe yaşaması için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini ifade edip yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi."Aydın'da 9345 kişiye evde bakım hizmeti veriyoruz"İl Müdürü Bozçelik, 9345 kişiye evde bakım hizmeti verdiklerini ifade ederek, "Yılda ortalama 10 bin kişinin evine girip çıkıyoruz. Ekim ayı itibari ile 107 milyon 700 bin TL ödeme gerçekleştirmişiz. Engelli evde bakım için kişi başına her ay 1187 TL para ödüyoruz. Aydın'da 6 tane özel bakım merkezinde 495 kişi hizmet alıyor. Bunların hizmetlerini de biz ödüyoruz. Ekim ayı itibariyle 11 milyon 400 bin TL'de bu özel bakım merkezlerinde engelli vatandaşlarımızın sokakta kalmamaları daha iyi hizmet almaları için bakım merkezlerinde hizmet yürütülüyor. Özel bakım merkezlerinde kalıpta hiçbir şekilde geliri olmayan vatandaşlarımıza harçlıklarını da devlet olarak ödüyoruz. Bu şekildeki 366 tane birey için şu ana kadar 562 bin TL harçlık ödedik" diye konuştu."Büyükşehir'e 1 milyon 265 bin TL ödeme yaptık"Engelli vatandaşların, şehit gazi yakınlarının ve 65 yaş üstü yaşlıların ücretsiz seyahat hakkını temin etmek için devlet tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 165 tane halk otobüsüne Ekim ayı itibariyle 1 milyon 265 bin TL ücret ödemesi yapıldığını belirten Bozçelik, "Bunlar tamamen engelli vatandaşlarımızın, şehit gazi yakınlarımızın ve 65 yaş üstü yaşlılarımızın ücretsiz seyahat hakkını temin etmek için. Sosyal devlet olmanın gereği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara her türlü hizmeti sunabilmektir. Devletimiz de şu anda bunun için her ay düzenli olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüslerine bu paraları ödüyor" dedi.Daha iyi hizmetler gerçekleştirmek için yeni hizmet modelleri geliştirmek için özel çaba sarf ettiklerini de ifade eden Bozçelik, "Huzurevinde kalan yaşlılarımız da var, onlara da para ödüyoruz. Şu ana kadar 177 bin TL özel huzurevinde kalan yaşlılarımız için ödeme gerçekleştirdik" diye konuştu. - AYDIN