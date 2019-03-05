İl Müdürü Budak, İnşaat Mühendisi Öğrencileriyle Buluştu

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak
, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileriyle buluştu.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, yapı güvenliği yapı denetimi, çipli beton sistemi değişen yönetmelikler, yeni yayınlanan Türkiye
Bina Deprem Yönetmeliği 2019 (TBDY) konularında öğrencileri bilgilendirdi.
Öte yandan, İl Müdürü Budak tarafından konferans-söyleşi şeklinde yapılan sunum öğrencilerin sorularıyla sona erdi. - BİLECİK
Mustafa Budak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Bilecik, Yaşam
Kaynak: İHA