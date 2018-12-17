İl Müdürü Çelik'ten Engelli Kıza Ziyaret

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Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, geçtiğimiz günlerde "evlenmek istiyorum" diyen engelli kızları için damatsız düğünyapan Tırpan ailesini ziyaret etti.Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çelik, doğuştan engelli olan 22yaşındaki Sena Tırpan'ın isteğini kırmayarak geçtiğimiz günlerde kızlarına özeldamatsız düğün töreni yaparak, çocuklarını mutlu eden Tırpan ailesini ziyaret etti.Baba Mehmet ve anne Müzeyyen Tırpan ile çocuklarını evinde ziyaret edenÇelik, düğün töreninden dolayı çocuklarını sevindiren aile bireylerinitebrik etti. Çelik, ayrıca Sena Tırpan ile de yakından ilgilendi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Mehmet Tırpan iseÇelik'e teşekkür etti.Çelik ise "Bu güzel hareketinden dolayı Tırpan ailesini kutluyorum. Tabi ki bir engellinin yüzünü güldürmek hepimizin görevidir. Bizler de bu tür girişimlere destek oluyoruz. Zaten Bakanımız Sayın Zehra ZümrütSelçuk hanımefendi bu tür ziyaretlere önem vermektedir. Bizler de bakanlığınyereldeki temsilcileri olarak engellilerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.