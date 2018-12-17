17 Aralık 2018, 17:07
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İl Müdürü Çelik'ten Engelli Kıza Ziyaret

İl Müdürü Çelik

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, geçtiğimiz günlerde "evlenmek istiyorum" diyen engelli kızları için damatsız düğün yapan Tırpan ailesini ziyaret etti.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, geçtiğimiz günlerde "evlenmek istiyorum" diyen engelli kızları için damatsız düğün
yapan Tırpan ailesini ziyaret etti.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çelik, doğuştan engelli olan 22
yaşındaki Sena Tırpan'ın isteğini kırmayarak geçtiğimiz günlerde kızlarına özel
damatsız düğün töreni yaparak, çocuklarını mutlu eden Tırpan ailesini ziyaret etti.


Baba Mehmet ve anne Müzeyyen Tırpan ile çocuklarını evinde ziyaret eden
Çelik, düğün töreninden dolayı çocuklarını sevindiren aile bireylerini
tebrik etti. Çelik, ayrıca Sena Tırpan ile de yakından ilgilendi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Mehmet Tırpan ise
Çelik'e teşekkür etti.

Çelik ise "Bu güzel hareketinden dolayı Tırpan ailesini kutluyorum. Tabi ki bir engellinin yüzünü güldürmek hepimizin görevidir. Bizler de bu tür girişimlere destek oluyoruz. Zaten Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt
Selçuk hanımefendi bu tür ziyaretlere önem vermektedir. Bizler de bakanlığın
yereldeki temsilcileri olarak engellilerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Fehmi Çelik,Adıyaman
Kaynak: AA