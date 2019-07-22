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İl Müdürü Çelik'ten ilçe ziyaretleri

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İnhisar, Söğüt ve Bozüyük ilçelerini ziyaret etti.

22.07.2019 12:17 İl Müdürü Çelik
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İnhisar, Söğüt ve Bozüyük ilçelerini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul yöneticileriyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, eğitim öğretim faaliyetleri ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi aldı. İlçelerde yapımı ve onarımı devam eden inşaatlarda da incelemelerde bulunan Çelik'e İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Ali Güder eşlik etti.

İnhisar ziyaretinde İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ı ve İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'i makamlarında ziyaret eden Çelik, burada kaymakam ile görüş alışverişinde bulunmasının ardından, Bozüyük'te Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Demirköy El Sanatları Kursu Kağıt Rölyef sergisini de ziyaret ederek, sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bozüyük, Bilecik, İnhisar, Yaşam

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