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İl Müdürü Çelik, Tuğgeneral Yalçınkaya ile bir araya geldi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

14.10.2019 12:05İl Müdürü Çelik, Tuğgeneral Yalçınkaya ile bir araya geldi
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuğuna teşekkür etti. Ziyaretleri sonrası kısa açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise, "Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendilerine Bilecik'e hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Ramazan Çelik, Jandarma, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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