İl Müdürü Demirel'den Kış Uyarısı

Bilecik
Afet ve Acil Durum (AFAD
) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, vatandaşları kış aylarında alınması gereken tedbirler konusunda uyardı.
İl Müdürü Demirel, yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde yaşanabilecek kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle halkımızın günlük yaşantısının olumsuz yönde etkilememesi amacıyla, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı gibi kullanmaları/bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları, acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının, görev mahalline en seri şekilde ulaşmaları için, sürücülerimizin bu tür araçlara yol vererek bu hususta hassasiyet göstermeleri, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 155 Polis
İmdat, 156 Alo Jandarma
, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları, elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları, elektrik enerjisinin sağlıklı verilemediği hallerde oluşabilecek düzensiz voltaj durumlarında, elektrikli ev aletlerinin kontrollü bir şekilde kullanılması, görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırma yönünde destekleyici anlayışla site, apartman ve işyeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin imkanları ölçüsünde mevcut alanlarını, giriş ve çıkış yollarını kar ve buzdan temizlemeleri, yaşlı, çocuk, hamile bayanlar ile kalp ve akciğer hastalığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması, hava koşullarına uygun giysilerin giyilmesi, zorunlu olmadıkça av, gezi, piknik amaçlı açık araziye çıkılmaması, kapalı alanlarda mangal gibi aparatların kullanılmaması, baca temizliğinin yapılması ve sobaların dikkatli yakılması, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
AFAD,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 12:45