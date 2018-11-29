İl Müdürü Erkal: "Amacımız Çiftçimizin Ufkunu Genişletmek"

29 Kasım 2018 Perşembe 11:37



29 Kasım 2018 Perşembe 11:37

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin Fırat Erkal, 2019 yılı projelerinin değerlendirildiği toplantıda, "İşimiz sadece çiftçimizin sistemsel sorunlarına çözüm bulmak değil, çiftçimizin ufkunu genişletip, üretimde yeni ve modern yönde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürmesini sağlamaktır" dedi.Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde kurulan proje ekibi tarafından, yeni ve etkili projelere imza atmak,Muğla'nın sorun ve ihtiyaçlarına yönelik aktif çözümler üretmek, koordineli ve etkin iletişim ile hızlı projeler ortaya koymak amacıyla proje ekibi oluşturuldu. Oluşturulan ekip İl müdürlüğü toplantı salonunda 2019 yılı için planlanan proje fikirleri ve bu projelerin uygulanabilirliğinin değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.Toplantıya, İl Müdürü Şahin Fırat Erkal, İl Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, Şube Müdürleri ve teknik personeller katıldı.Toplantıda konuşma yapan İl Müdürü Ş. Fırat Erkal, "İlimiz yapısı ve doğal güzellikleri itibariyle önemli bir konumdadır. İlimizde tarım, hayvancılık ve kırsal turizmin geliştirilmesi için çok yönlü projeler uygulamamız gerekmektedir. Kurulan proje ekibinin başarılı projeler oluşturularak ilimizin tanıtımı ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çiftçimizin yaşam standardını yükseltecek, gelir ve refah düzeyini artıracak, istihdam sağlayacak projelere çok büyük önem veriyoruz. İşimiz sadece çiftçimizin sistemsel sorunlarına çözüm bulmak değil, çiftçimizin ufkunu genişletip, üretimde yeni ve modern yönde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürmesini sağlamaktır. 2019'da bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA