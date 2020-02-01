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İl Müdürü Kadıoğlu Çiftçiler ile bir araya geldi

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu Köyünde çiftçiler ile bir araya geldi.

01.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:43İl Müdürü Kadıoğlu Çiftçiler ile bir araya geldi
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül , 'in ilçesine bağlı Hüseyinoğlu Köyünde çiftçiler ile bir araya geldi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu beraberinde Ziraat Mühendisleriyle birlikte Hüseyinoğlu köyünü ziyaret etti. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kadıoğlu, Çiftçilerin daha fazla ürün almaları, ürün çeşitliliği, yöreye özgü ürünle, destekleme konularında bilgi verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri çiftçileri teknik anlamda neler yapacakları konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Program soru cevap bölümüne müteakip tamamlandı. - KİLİS

Musabeyli, Kadıoğlu, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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