İl Müdürü Kuntoğlu Gençlerle Buluştu

Karaman
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu
, merkez ve ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarının öğrenci meclis başkanlarıyla buluştu.
Kuntoğlu, Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uygulama Otelinde düzenlenen programda, demokrasi kültürünü yerleştirmek ve yönetim tecrübesi oluşturmak için okul temsilcileriyle buluştuklarını belirtti.
2023, 2053 ve 2071 yıllarına yön verecek gençler olarak Milli Eğitim Bakanlığının gençleri çok önemsediğini ifade eden Kuntoğlu, şunları kaydetti:
"Kurumlarında yöneticilik yapan bizlerin yerinde yarın sizler olacaksınız. Yakın zamanda yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmalara şahit olduğunuz gibi sizler de okullarınızda vaatlerinizi sunarak öğrencilerin daha iyi temsil edilmesi için seçimler yaptınız ve okul temsilcisi seçilerek burada bulunuyorsunuz. Bu görev sizlere; ülkesine, milletine gelebilecek en ufak bir sıkıntıda ilk harekete geçecek bir misyonu da yüklüyor."
Öğrencilerin gelecekte farklı mesleklerle topluma hizmet edeceğini aktaran Kuntoğlu, "Bizlerin tarihi süreç içerisinde sıkıntılar yaşadığı dönemler olmuş fakat yıkılmamış, yok olmamışız. Maddi sıkıntıların, yoklukların yaşandığı dönemlerde dahi değerlerimizden, insanlık onurundan taviz vermediğimiz sürece biz her daim güçlü oluruz. Sizlerin de bu noktada duyarlılığı korumanızı tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.
Programa MEB Maarif Başmüfettişi Macit Altun, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan
, milli eğitim şube müdürleri ve öğrenci meclis başkanları katıldı.
Mevlüt Kuntoğlu, Karaman, Güncel
Kaynak: AA