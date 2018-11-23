23 Kasım 2018, 14:17
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İl Müdürü Mehmetşafi Erim'den Diyadin Kaymakamı Olgun Öner'i Ziyaret

İl Müdürü Mehmetşafi Erim

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi ERİM, Diyadin Kaymakamı Olgun ÖNER'i makamında ziyaret etti.

Diyadin İlçesinde kurum olarak yaptıkları çalışmalar ve Diyadin Sosyal Hizmet Merkezi hakkında bilgiler veren İl Müdürü Mehmetşafi ERİM, Kaymakam Olgun ÖNER ile bir süre görüştü. Ziyarette İl Müdürü Mehmetşafi ERİM'e, Diyadin Sosyal Hizmet Merkezi Müdür vekili Uğur Tolga YAMEN eşlik etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Diyadin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden İl Müdürü Mehmetşafi ERİM, personellerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. İlçedeki sosyal yardım durumu hakkında bilgiler alan İl Müdürü Mehmetşafi ERİM daha sonra ilçeden ayrıldı.

Diyadin
23 Kasım 2018 Cuma 14:17