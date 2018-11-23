İl Müdürü Mehmetşafi Erim'den Diyadin Kaymakamı Olgun Öner'i Ziyaret

Diyadin İlçesinde kurum olarak yaptıkları çalışmalar ve Diyadin Sosyal Hizmet Merkezi hakkında bilgiler veren İl Müdürü Mehmetşafi ERİM, Kaymakam Olgun ÖNER ile bir süre görüştü. Ziyarette İl Müdürü Mehmetşafi ERİM'e, Diyadin Sosyal Hizmet Merkezi Müdür vekili Uğur Tolga YAMEN eşlik etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Diyadin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden İl Müdürü Mehmetşafi ERİM, personellerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. İlçedeki sosyal yardım durumu hakkında bilgiler alan İl Müdürü Mehmetşafi ERİM daha sonra ilçeden ayrıldı.