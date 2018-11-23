İl Müdürü Mehmetşafi Erim'den Doğubayazıt İlçesine Ziyaret

Doğubayazıt İlçe ziyaretlerine İlçe Kaymakamı Zafer ENGİN'i ziyaret ederek başlayan İl Müdürü Mehmetşafi ERİM, Doğubayazıt Sosyal Hizmet Merkezinin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili Kaymakam Engin'e bilgiler verdi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Doğubayazıt İlçe Müftülüğüne İlçe Müftüsü olarak atanan Adem ÖZDEMİR'e hayırlı olsun ziyarettin de bulunan İl Müdürü Mehmetşafi ERİM,İlçe Müftüsü Özdemir ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Müftüsü Adem ÖZDEMİR ziyaret dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi ERİM'e teşekkür etti.

Ziyaretlere Doğubayazıt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Uğur Tolga YAMEN de eşlik etti.