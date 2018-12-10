İl Müdürü Öztürk, Tüfad'ı Ağırladı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Manisa Şubesi Başkanı Özer Şenoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ü makamında ziyaret. Göreve yakın zamanda başladıklarını belirten Manisa TÜFAD Başkanı Özer Şenoğlu, "Yunus müdürümüzü ziyaret ederek projeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Manisa'ya en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz. Bu anlamda bize her zaman destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk' üyelerimiz ve yönetimim adına teşekkür ederim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Özer hocamız ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Manisa antrenör yetiştirme konusunda Türkiye'nin sayılı illerinden biri. Bu anlamda Manisa TÜFAD'ın güzel projelere imza atacağına inanıyorum. Göreve yeni seçilen Başkan Özer Şenoğlu ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dilerim" dedi.