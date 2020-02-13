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İl Müdürü Turan'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

13.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:40İl Müdürü Turan'dan Rektör Uysal'a ziyaret
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmelerde Rektör Kazım Uysal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan'ı ağırladı. Görüşmede iki kurumun çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı ve olası iş birliği olanakları üzerine görüşüldü.

Görüşmelerin sonunda Ömer Turan, Rektör Kazım Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Uysal'da Turan'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Ömer Turan, Kütahya, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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