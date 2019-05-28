İl Müdürü Yıldız, iftar programına katıldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, huzur evi sakinlerinin misafir edildiği iftar programına katıldı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen huzur evi sakinlerinin misafir edildiği iftar programına katıldı. Duaların edilmesi ve oruçların açılmasının ardından bir açıklama yapan İl Müdürü Yılıdz, "Huzur evi sakinlerinin misafir edildiği iftar programına katıldık. Kendileriyle hoş vakit geçirdik. Rabbim bu mübarek ayda yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin" dedi.
Öte yandan hoş bir sohbet havasında geçen buluşmada öğrenciler yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri misafirlere hediye ettiler. - BİLECİK
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Kaynak: İHA