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İl Müdürü Yıldız, Türkiye şampiyonunu ağırladı

Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonu Mustafa Kozpınar, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyarette bulundu.

26.09.2019 12:28İl Müdürü Yıldız, Türkiye şampiyonunu ağırladı
Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonu Mustafa Kozpınar, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyarette bulundu.

Kentte düzenlenen Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasında gösterdiği başarı ile Türkiye birincisi olan Mustafa Kozpınar, İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Yıldız, "Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında bulunan Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasının ilimizde düzenlenmesinden oldukça mutluluk duyduk. Gerçekleştirilen müsabakalarda 31 kilogramda ilimizi temsil eden başarılı sporcumuz Mustafa Kozpınar Türkiye birincisi olarak bizlere büyük mutluluk yaşattı. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Aslan Yıldız, Türkiye, Yaşam

Kaynak: İHA

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