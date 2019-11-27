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İl Müdürü Yoldaş, Başkan Şahin ile bir araya geldi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

27.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:13İl Müdürü Yoldaş, Başkan Şahin ile bir araya geldi
Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'in İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

Bilecik'te tarıma en büyük desteği sağlayan Osmaneli Belediyesi, hal tesisi, yöresel ürün üretim merkezi, mezbaha tesisi ile çiftçilerin sorunlarına eğilmeye devam ediyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş bir araya gelerek tesisleri çok daha ileriye götürebilecek faaliyetleri değerlendirerek işbirliğini arttırma kararı aldılar. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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