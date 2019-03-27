İl Müdürü Yoldaş Çobanların Sorunlarını Dinledi

Kaynak: İHA

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük ilçesi bağlı Ece Köy'ünü ziyaret ederek meradaki çobanların sorunlarını dinledi.Köyün mera alanları incelenirken çiftçilere bilgilendirmelerde bulunan İl Müdürü Yoldaş, "Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Levent Burgu ile birlikte Ece Köy'ümüze ziyarete gittik. Çiftçilerimizi tarım konusuyla alakalı bilgilendirmelerde bulunduk. Ardından merada hayvanlarını otlatan çobanlarımızı ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dinledik" dedi. - BİLECİK