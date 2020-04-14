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İl Müftülüğü personeli polislere tatlı ikram etti

Adıyaman İl Müftülüğü personeli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla kontrol noktasında görev yapan polis ekiplerine tatlı ikram etti.

14.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:14
Adıyaman İl Müftülüğü personeli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla kontrol noktasında görev yapan polis ekiplerine tatlı ikram etti.
İl Müftülüğünde görevli din görevlisi Fadıl Akkuş , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-12 Nisan Polis Haftası münasebetiyle polis ekiplerini kontrol noktasında ziyaret ettiklerini söyledi.
Koronavirüs ile mücadelede polis ekiplerinin yoğun çalıştığını ifade eden Akkuş, şöyle konuştu:
"Polis ekiplerini motive etmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Polis Haftası'nı fırsat bildik. Kendilerini ziyaret edip moral vermek istedik. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın da selamını ilettik. Onlar da bu ziyaretten memnuniyet duydu."
Polis ekipleri de din görevlilerine tatlı ikramından dolayı teşekkür etti. İl Müftülüğü personeli polislere tatlı ikram etti

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Akkuş, Polis, Güncel
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