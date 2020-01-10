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İl müftülüğünden umre yolcularına seminer

Bilecik'te 2019-2020 sezonunda umreye gidecek olan 11 gün ve 25 günlük servisli 1'inci ve 18'inci tur umre yolcularına seminer verildi.

10.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:54İl müftülüğünden umre yolcularına seminer
'te 2019-2020 sezonunda umreye gidecek olan 11 gün ve 25 günlük servisli 1'inci ve 18'inci tur umre yolcularına seminer verildi.

Hamidiye Camii'nde Bilecik Müftülüğü Hac ve Bürosu yetkilileri tarafından verilen seminere, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, Hac ve Umre Şube Müdürü Mevlüt Sayılır, Hac ve Umre Bürosu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ahmet Cansız ve umreye gidecekler katıldı. Şube Müdürü Sayılır'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen tarafından seminer verildi. Seminerin ardından 48 umre yolcusuna MRS koruyucu aşıları yapıldı. Program, duaların okunmasıyla son buldu. - BİLECİK

İbrahim Özen, Bilecik, Müftü, Umre, Güncel

Kaynak: İHA

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