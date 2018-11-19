İl Müftülüğünden Vali Meral'e Ziyaret

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:08



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:08

Karaman Valisi Fahri Meral, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müftü Vekili Ali Abay ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.İl Müftü Vekili Abay, kabulden dolayı Vali Meral'e teşekkür ederek, Peygamber Efendimizin doğumunu içine alan ve 19 – 25 Kasım'da düzenlenecek olan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.Vali Meral de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in getirdiği evrensel mesajın daha iyi okunması ve anlaşılmasına ihtiyaç bulunduğunu söyleyerek, Mevlid-i Nebi Haftası'nın tüm İslam alemi ve insanlığın kurtuluşuna vesile olması dileğinde bulundu.