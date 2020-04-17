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İl Müftüsü 'Cuma' vaazını sosyal medyadan verdi

İl Müftüsü 'Cuma' vaazını sosyal medyadan verdiADIYAMAN İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Cuma vaazını sosyal medya üzerinden canlı yayınla verdi.

17.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:58
İl Müftüsü 'Cuma' vaazını sosyal medyadan verdi
ADIYAMAN İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Cuma vaazını sosyal medya üzerinden canlı yayınla verdi.
Koranavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle kılınan namazlar bir süreliğine ertelenirken Adıyaman 'da İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Ulu Cami'de minbere çıkarak müftülüğe bağlı sosyal medya hesaplarından Cuma vaazı verdi. Taşcı, "Biz tabi Diyanet İşler Başkanlığı olarak merkezde ve taşla da müftülüklerimiz olarak toplumu dini açıdan bilgilendirme görevini verilmiş olan kurumlarız. Dolayısı ile her ne kadar camilerimizde, kürsülerimizde, minberlerimizde cemaatimizle buluşmaktan geçici bir sürede olsa mahrum olsak da Adıyaman il müftülüğü olarak Ramazan ayının olmazsa olmazı olan sohbetlerimizi vazgeçilmez olan mukabelelerimizi sosyal medya üzerinden internet üzerinde hem sohbetlerimizi yapacağız, hem de nasihatlerimizi yapacağız" dedi. İl Müftüsü ’Cuma’ vaazını sosyal medyadan verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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