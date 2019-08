İl Müftüsü Güven, "500 bin kurban hissesinin 952 hissesi Kayseri'de kesilerek dağıtılacak"

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yaklaş teması ile başlatılan vekaletle kurban kesim organizasyonunda hedeflenen 500 bin hissenin 952 hissesinin Kayseri 'de kesiminin yapılacağını açıkladı.İl Müftüsü Prof. Dr. Güven, "Müslümanlık bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi canlı tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan Kurban Bayramına 10 Ağustos 2019 Pazar günü kavuşmuş olacağız. Bu vesileyle Yüce Rabbimize hamd ediyor, Sevgili Peygamberimize salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Kurban; Rabbimize, birbirimize, hakka, hakikate, iyiye, doğruya, güzele, yakın olmak demektir" dedi. Güven, "Kurban ibadeti, Kur'an-ı Kerim'de ilahi simge ve dini sembollerden biri olarak ifade edilmekte, kurban kesme işlemi başlı başına bir kulluk davranışı olarak öngörülmektedir. Bu bakımdan Kurban Bayramında; bayram namazından sonra kurban kesmek, dini bir görevdir. Mukim ve zengin olan her Müslüman Allah'a yakın olmak ve Onun sevgisini kazanmak niyetiyle kurban kesmelidir. Kurban kesilirken özellikle besmele çekilmesi ve Allah için kesilmesi önem arz etmektedir. Her ibadetin bazı şart ve özellikleri olduğu gibi Kurban ibadetinin de belirli özellikleri vardır. Kurban özelliği taşıyan hayvanların kurban bayramının ilk üç günü içerisinde kesilmesi gerekir. Kurban kesilmeden bedelinin verilmesi ile kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Ayrıca kurban bayramı günlerinde kesilemeyen kurbanlıklar da fakirlere tasadduk edilmesi gerekir.Bu ibadetin önemini belirten Hac Suresinin 37. ayetinde ise; "Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele." buyrularak her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de insanın Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve yalnızca Allah'ın rızasını gözetmenin ne kadar büyük bir önem arz ettiği özellikle belirtilmiştir" diye konuştu."Bayramlar, bizleri fıtratımızla buluşturan, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir. Bayramlar, bütün insanlığın sevinci olursa anlam kazanır. Dolayısıyla, bugün, açlık, yoksulluk, zulüm ve şiddet sarmalında kuşatılan dünyanın felaha kavuşması ve insanlığın hep beraber bayramı yaşaması için çalışmak önemli bir vazifemizdir" ifadesinde bulunan Güven şunları söyledi:"Bayramlar, bizleri istikbale taşıyan ve tarih sahnesinde biz Müslümanlara süreklilik kazandıran en müstesna zaman dilimleridir. Bayramlar, zamanı başka zaman, cihanı başka cihan eyleyen, mahzun gönüllere sevinç ve müjde tattıran, coşku ve barış rüzgarlarının dalga dalga yayıldığı ulvi zaman dilimleridir. Bu coşku, bayram sabahı, bayram namazı ile birlikte tekbirlerle gürleşir, gönülden gönüle, evlerden evlere taşınır; sokaklara, meydanlara taşar; müminlerin yüzünde ve sesinde hayat bulur. Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan bir tatil günü değil, insani ve İslami güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Bayramlar mutluluğun, sevincin, hakkını verme günleridir.Onun için bu kutlu zamanları fırsat bilerek, ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız.Ayrıca, milletçe dayanışma ve kenetlenmeye muhtaç olduğumuz bu günlerde, kurban ve bayram, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren büyük bir nimet ve ibadettir.Başkanlığımızca organize edilen ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile yürütülmekte olan ve "KURBANINI PAYLAŞ KARDEŞİNLE YAKINLAŞ" teması ile başlatılan "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonuna" Türkiye'de ve Dünya'da 145 ülkede 500 bin hisse kurbanın kesilerek dağıtımının yapılması hedeflenmektedir. Kesilen kurbanların yurtiçinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına dağıtılırken, yurt dışında ise açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu mazlum kardeşlerimize dağıtılacaktır. Hedeflenen 500 bin kurban hissesinin yaklaşık 952 hissesi şehrimizde kesimi yapılıp dağıtılacaktır. Kurbanlarını yurtiçinde 890 TL ve yurtdışında 725 TL'ye vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımızdan elden nakit olarak bağış yapmak isteyenler ve internet üzerinde online bağış yapmak isteyenler 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 17: 00'a kadar İl ve İlçe Müftülüklerimiz ile din görevlilerimize müracaat edebilirler.Özellikle; 10 Ağustos Cumartesi Arefe günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazında son bulacak olan teşrik tekbirlerini, her farz namazı sonunda getirmeyi de unutmayalım.Bu duygu ve düşüncelerle, bayram vesilesiyle araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlarımızın araçlarının bakımını yaptırmalarını, uykusuz ve dikkatsiz araç kullanmamalarını, trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, daha nice sağlıklı, mutlu ve umutlu bayramlara kavuşma temennisi ile aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor; bu bayramın, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ