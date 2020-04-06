Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İl Müftüsü Hazırlar'dan "Berat Kandili" mesajı

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Berat Gecesi'nin tevbe ve istiğfar için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti.

06.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:58
İl Müftüsü Hazırlar'dan
Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Berat Gecesi'nin tevbe ve istiğfar için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti.
Hazırlar, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin yarın idrak edileceğini kaydetti.
Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlamasına mazhar olma ümidi ile bu geceyi Berat gecesi olarak isimlendirdiklerini dile getiren Hazırlar, şunları kaydetti:

"Berat günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilahi af ve rahmete nail olmak demektir. Berat, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır. Berat gecesi tevbe ve istiğfar için eşsiz bir fırsattır."

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İl Müftüsü Hazırlar'dan 'Berat Kandili' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Haber 17:10: Muğla ve ilçelerinde vatandaşlara gıda ve hijyen paketi dağıtılıyor - Haber 17:10: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 17:10: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 17:10: Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler alındı - Haber 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber