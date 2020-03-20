İl Müftüsü Hazırlar'dan Miraç Kandili mesajı

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Hazırlar mesajında, 21 Mart Cumartesi gününü 22 Mart Pazar'a bağlayan gecede Miraç Kandili'nin idrak edileceğini hatırlattı.Miracın, müminler için bir yükseliş, bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah'a yükselişi olduğunu belirten Hazırlar, şunları kaydetti:"İslam'ın ana gayelerinden biri, insanın can güvenliğini sağlamaktır. Bu vesileyle dünyayı saran virüs tehlikesine karşı sağlık tedbirlerine uymanın son derece önemli olduğunu, tedbirlere uymamanın kul hakkı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Unutmamamız gerekir ki şimdi iyilik yarınlara dair umudumuzu diri tutmaktır. Şimdi iyilik, evimizde dua ve ibadeti ihmal etmemektir. Bu kutlu gecede Rabbimize açılan ellerin ve yakaran dillerin hürmetine müminlerin ve bütün insanlık aleminin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların, bela ve musibetlerin giderilmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum."Hazırlar, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA