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İl Müftüsü Hazırlar'dan "Üç Aylar" mesajı

Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar, yarın başlayacak "Üç Aylar"ın müminler için bir fırsat ve arınma mevsimi olduğunu bildirdi.

24.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:32İl Müftüsü Hazırlar'dan
Müftüsü Hüseyin Hazırlar, yarın başlayacak "Üç Aylar"ın müminler için bir fırsat ve arınma mevsimi olduğunu bildirdi.
Hazırlar, yaptığı yazılı açıklamada, Üç Aylar'ın ilahi rahmetin indiği kıymetli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.
Regaip Kandili'nin de 27 Şubat Perşembe günü idrak edileceğini aktaran Hazırlar, şunları kaydetti:
"Regaip, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Regaip Gecesi, Üç Aylar'ın müjdecisi, Kur'an ayı ramazanın habercisidir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancın, Allah'a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır. Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz."
Hazırlar, Kütahyalıların ve tüm İslam aleminin mübarek Üç Ayları ile Regaip Kandillerini tebrik etti.

Regaib Kandili, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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