Kaynak: İHA

Kur'an-Kerim ziyafetinde konuşan Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven , "Kur'an-ı Kerim'le olan her meşguliyet bizlere sevap olarak dönecektir" dedi.Kayseri İl Müftülüğü tarafından Kadir Has Kongre Merkezinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, Kayseri'den ve şehir dışından gelen 7 hafız salondakilere Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an-ı Kerim ziyafetine Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan , ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.Ziyafeti dinleyenlerin parayla alamayacakları kadar sevapla salondan ayrılacaklarını söyleyen Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, "Müftümüzün de söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'i okutmak sevap, dinlemek sevap, okutturmak sevap, vesile olmak sevap. Kısaca Kur'an-ı Kerim'deki her şey de bizler için hayır var. Şu an da bulunduğumuz salonda, daha önce birçok kez konferanslar olmuştur ve insanlar buraya para vererek gelmiştir. Ama bu ziyafete katılan insanlar olarak buraya ücretsiz geldiniz ve üzerine de parayla alamayacağınız kadar büyük bir sevapla döneceksiniz" dedi.Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve aktarılması için yola çıkarak bu yolda hizmet etiklerini belirten Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "Kur'an-ı Kerim Ramazan Ayında ve Kadir Gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Kur'an nazir olmaya başladığı geceyi, bin aydan daha hayırlı yaptı. Bu ayı da 11 ayın sultanı yaptı. Nazir olduğu kalbin sahibini, alemlere rahmet olarak kıldı. Aynı Kur'an bizim kalbimize nakşolunursa, bizim dünyamıza hitap ederse ve Kur'an rehberliğinde bir hayat sürersek İnşallah Kur'an bu dünyada bizim rehberimiz, ahirette de lehimize şahidimiz olacaktır. Kur'an-ı Kerim'le olan her meşguliyet bizlere sevap olarak dönecektir. Bizler de gerek Kur'an-ı Kerim'in gerek anlaşılması ve yorumlanması, gerek yazıya aktarılması bağlamında ecdadımızın yapmış olduğu hizmetlere bir nebze olarak bu dönemim Müslümanları olarak, hizmet verme gayesiyle yola çıktık ve hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ