Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, gençlere şahsiyet kazandırabilmek için Türklük şuurunun uyandırılarak, hafızalarını tazeleyip mazilerinin hatırlatılması gerektiğini bildirdi.

Ateş, Antalya'nın Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "İl Ocak Başkanları İstişare Toplantısı"nın açılış konuşmasında, davasından bir adım sapmadan tekamül eden ve herkesi kucaklayan bir bakış açısıyla Türk milletini sonsuzluğa taşımaya ant içmiş kutlu kadrolar olduklarını söyledi.

Türk ve İslam değerleriyle donanmanın fazilet, cesaret ve şuuruna ulaşmış vicdanlar olduklarını aktaran Ateş, "Türk milletini, şanlı mazisinden şerefli geleceğine taşımak, mukaddesatına sahip çıkarak mukadderata hakim olmak gibi şuurlu ve yüce bir vazifeye sahibiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi "geleceğin mimarları, gelecek nesillerin mihmandarları" olduklarını vurgulayan Ateş, kendilerine emanet edilmiş kutsal hazine vatana gözleri gibi bakıp, üzerine titreyip, milli ve manevi zenginlikleriyle tertemiz bir şekilde gelecek nesillere teslim edeceklerini dile getirdi.

Görevlerinin çok, hedeflerinin yüksek, sorumluluklarının fazla olduğuna işaret eden Ateş, hedeflerine ulaşmak için kalpleri fethetmek, gönülleri kazanmak gerektiğine bildirdi.

Ateş, çok yönlü bir medeniyet buhranının içerisinde bulunduklarını, bu buhran çerçevesinde gençliğin milli ve manevi yönden zayıfladığını üzüntü içerisinde gözlemlediklerini söyledi.

Bilgili, inançlı, azimli, milli şuura sahip, değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve çağın ihtiyaçlarına uygun bilim üreten bir gençliğin tasavvur ettikleri medeniyet ufkuna erişebileceğine dikkati çeken Ateş, şöyle devam etti:

"Kim olduğunun farkında, ülke meselelerine duyarlı, okuyan ve tefekkür eden bir nesil; bilimde, sanatta, edebiyatta, yani hayatın her alanında Türk-İslam medeniyetini tekrar ihya edebilir. Gençlerimize şahsiyet kazandırabilmek için Türklük şuurunu uyandırmalı, hafızalarını tazeleyerek mazilerini hatırlatmalıyız. Türk gençliğini mutlak manada mukaddesata bağlı, milli ülkü ve fikirler etrafında toplanmış aksiyonel kimliğe büründürmeliyiz. Gençliğimizi kaybedersek geleceğimizi kaybedeceğimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmamalı, varlığımızı devam ettirecek bilgiye, ferasete, sağlıklı görüşe ve yüksek ahlaki niteliklere sahip bir gençlik oluşturmalıyız."

Ateş, liderleri Devlet Bahçeli'nin ilkeli, seviyeli ve milli siyaset çizgisinin, bugün olduğu gibi yarın da yollarının hiç sönmeyen feneri olacağını ifade etti.

İstişare toplantısı 8 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA