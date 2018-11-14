İl Öğrenci Meclisi Başkanı Belirlendi

Erzurum
İl Öğrenci Meclisi Başkanlığına, Şehit Burak Tatar
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencisi Enes Karabayır seçildi.
TBMM Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında tüm illerde uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında her yıl yenilenen İl Öğrenci Meclisinde başkanlık seçimi yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Lisesi Toplantı Salonunda yaplan seçim sonucunda Yakutiye
ilçesindeki Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Karabayır, Erzurum İl Öğrenci Meclisi Başkanlığına getirildi.
İl Müdürü Salih Kaygusuz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İl Öğrenci Meclisinden, öğrencilerin sorunları ve çözümleriyle ilgili başarılı çalışmalar beklediğini. bu noktada kapılarının eğitim amaçlı her düşünce ve proje sahibine açık olacağını belirtti.
Demokrasinin okullarda sınıf başkanının seçilmesiyle başladığını anlatan Kaygusuz, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığımızca okullarımızda öğrencilerimize demokrasi eğitimi amacıyla oluşturulan mecliste arkadaşlarının desteğini alarak başkan seçilecek arkadaşa başarılar diliyorum. İl Öğrenci Meclisi Başkanımızın ilimizi Ankara
'da öğrenci meclisinde layıkıyla temsil edeceğine inanıyorum. Bakanlığımızın bu projesi, çocuklarımıza küçük yaşta demokrasiyi anlatmak, onlara seçme ve seçilmeyi içlerine sindirmek, ülke problemleri ile onların ilgilenmesini sağlamak amaçlı bir projedir. Demokrasiye ve demokrasi bilincine şiddetle ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde gençlerimizi birer demokrasi aşığı olarak yetiştirmek bizim boynumuzun borcudur."
Seçim sonunda İl Öğrenci Meclis Başkanı seçilen Karabayır ve öğretmenini makamında misafir eden Kaygusuz, seçimi kazanmasından dolayı Karabayır'ı tebrik ederek projeleri konusunda bilgi aldı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:15