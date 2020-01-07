Haberler » Güncel » İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Haber

İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Tokat İl Özel İdaresine ait bakım atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:14 İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
İl Özel İdaresine ait bakım atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yolu'nda bulunan İl Özel İdaresi yerleşkesine ait bakım atölyesinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi ekipleri, yangının yerleşke içindeki yakıt tanklarına ve diğer kısımlara sıçramaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran yangın, müdahale sonucu söndürüldü.
Çatıda hasara neden olan yangına, bacadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu tahmin ediliyor.

İtfaiye, Turhal, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38   Malatya merkezli suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı - Haber
14:38   Sakarya'dan kısa kısa - Haber
14:38   Merzifon'da anaokulunda tasarım ve beceri atölyesi kuruldu - Haber
14:38   Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 gözaltı - Haber
14:38   Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:40:27