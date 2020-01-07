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İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - TOKAT

Tokat İl Özel İdaresine ait bakım atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:22
İl Özel İdaresine ait bakım atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yolu'nda bulunan İl Özel İdaresi yerleşkesine ait bakım atölyesinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi ekipleri, yangının yerleşke içindeki yakıt tanklarına ve diğer kısımlara sıçramaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran yangın, müdahale sonucu söndürüldü.
Çatıda hasara neden olan yangına, bacadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu tahmin ediliyor.
İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - TOKAT

İtfaiye, Turhal, Tokat, Güncel

Kaynak: AA


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