İl Özel İdaresi Devletin Köylerde Görünen Yüzüdür"

Burdur
İl Özel İdaresinin kırsal alanda gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımların sürdüğü bildirildi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak
, yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresinin köylerdeki hayat standartlarını artıran çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
İl Özel İdaresinin devletin köylerde görünen yüzü olduğunu dile getiren Şıldak, "Köyde yaşayan vatandaşımız devlet kurumu olarak İl Özel İdaresini bilir. Köyün yolu yapan, çamuru ortadan kaldıran, köy içine beton parke taşını döşeyen, içme suyunu temin eden, kanalizasyon hattını oluşturan, sulama çalışmalarını yürüten kurum İl Özel İdaredir." ifadelerini kullandı.
Şıldak, köyle şehir arasındaki hayat standardı farkının azaltılması için İl Özel İdaresi çalışmalarının önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:
"2019 yılı Özel İdare hizmetleri bakımından kaymakamlıklarımız, Köylere Hizmet Götürme Birliklerimiz ve bütün yatırımcı kuruluşlarımızın yakın koordinasyonu, İl Genel Meclisi üyelerimizin yakın işbirliği içinde, köylerimizde kalıcı ve çok daha güzel hizmetlerin gerçekleştirildiği bir yıl olacaktır. Gerek merkezi bütçeden aktarılan ödenekler, gerek İçişleri Bakanlığımız tarafından gönderilen KÖYDES ödenekleri ile hükumetimizin kırsal bölgelerdeki standartları kente yaklaştırma amacı ve 2023 hedefleri doğrultusunda ilerliyoruz. Bütün bu çalışmaları yürütürken vatandaşı önceleyen, güler yüzlü, her türlü talebi önemseyen ve hızlı hizmet üreten bir model oluşturuyoruz. Bunun yansımaları 2019 yılında Özel İdarenin alandaki bütün hizmetlerine yansıyacaktır. Vali olarak bana 7 gün 24 saat ulaşabilen muhtarlarımız ve vatandaşlarımız Özel İdareden en doğru, en hızlı ve en güzel hizmeti alacaklardır."
Hasan Şıldak, Burdur, Güncel
Kaynak: AA