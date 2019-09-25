Haberler » Güncel » Haber

İl Özel İdaresi personeline hizmet içi eğitim verildi

Osmaniye İl Özel İdaresi çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

25.09.2019 14:44İl Özel İdaresi personeline hizmet içi eğitim verildi
Osmaniye İl Özel İdaresi çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Genel Sekreter Mustafa Bolat, il genel meclisi salonundaki seminerde yaptığı açıklamada, eğitimler sayesinde üretken, hizmet odaklı ve huzurlu iş ortamının oluşmasına katkıda bulunulacağına inandığını belirtti.

Bolat, "Eğitimlerde kurum çalışanlarımızın vatandaş odaklı, daha etkin ve hızlı hizmet verebilmesi, çalışmaları sırasında hizmette verimliliğin artması hedeflenmektedir. Eğitimlerimiz, program doğrultusunda birçok konu anlatımıyla bir ay boyunca devam edecektir." ifadesini kullandı.
Seminer Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Ovalı'nın hizmet içi eğitim semineri, görgü, nezaket ve protokol kurallarını aktarmasıyla sürdü.

Sekreter, Osmaniye, Bolat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:57 'Atmaca' füzesinden tam isabet
15:56 KMÜ'de Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumu başladı
15:56 Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, okul inşaatlarını yerinde inceledi
15:56 Şehit Gür ve Kozak anısına aşure hayrı
15:56 Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor
15:55 "Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır"
15:55 Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde ilk dersi Kurucu Rektör Nihat Hatipoğlu verdi