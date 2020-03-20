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İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş yerlerinden tedbirler kapsamında kira talep edilmeyecek

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Özel İdaresi ve belediyelerin kendilerine ait iş yerlerinden tedbir süresi içinde kira talep edilmeyeceğini belirtti.

20.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:12
İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş yerlerinden tedbirler kapsamında kira talep edilmeyecek
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Özel İdaresi ve belediyelerin kendilerine ait iş yerlerinden tedbir süresi içinde kira talep edilmeyeceğini belirtti.
İba, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan kararla koronavirüs önlemleri çerçevesinde geçici olarak faaliyetlerini durduran iş yerlerinden tedbirler süresince kira talep edilmeyeceğini ifade etti.
Önlem paketi kapsamında gerekli çalışmaların yapıldığını aktaran İba, şunları kaydetti:
"Koronavirüs önlem paketi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresi ve Belediyeye ait iş yerlerinden kira talep edilemeyecek.
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı kararıyla vatandaşların toplu yerlerde bulunmaması adına bazı esnaflar dükkanlarını kapattı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Edirne'de içme sularının kesilmemesine, İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş yerlerinden kira talep edilmemesine karar verdi."
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, AK Parti, Edirne, Güncel

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