İl Özel İdaresinin Yatırım ve Projeleri Masaya Yatırıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:07



06 Aralık 2018 Perşembe 14:07

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından Adıyaman'da yapımı planlanan ve devam eden kamu yatırım ve projelerinin görüşüldüğü toplantı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında yapıldı.Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, kurumun mühendis ve teknik personeller katıldı. Gerçekleşen toplantıda, il özel idaresinin önceki yıllarda hayata geçirdiği Beşpınar Projesinin mevcut durumu, yeni hükumet konağı inşaatının son durumu, 2018 ve 2019 yılı yatırım programında yer alan yatırım ve projelerin neler olduğu, yapımı tamamlanan ve tamamlanamayan işlerin hangi aşamada olduğu ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Ele alınan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Adıyaman il genelinde planlanan ve devam eden kamu yatırımlarını ve projelerini masaya yatırdıklarını belirten Vali Aykut Pekmez, "İlimizin gelişmesi ve kalkınması amacıyla yapılan yatırım ve projelerde koordinasyonun sağlanması açısından bu tür toplantılar büyük önem arz etmektedir. Bugünkü toplantımızda il özel idaremiz tarafından uygulanan ve planlanan projelerde gelinen nokta ve yatırımlarda sağlanan fiziki gerçekleştirmeleri masaya yatırıp, bu projelerin uygulanmasındaki eksiklikler üzerinde durarak, bu sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunduk" diye konuştu.Toplantı, il özel idaresi tarafından hayata geçirilecek çalışmalarla ilgili sunumların yapılması ve projelerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - ADIYAMAN