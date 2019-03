İl Özel İdarespor Dolu Dizgin

Kaynak: İHA

Yozgat Kamil Kılıçarslan Amatör Küme Futbol Ligi B grubunda şampiyon olan ve play off müsabakalarında mücadele etmeye hak kazanan İl Özel İdarespor ligdeki başarısını play off gurubunda da dürdürüyor.İl Özel İdarespor, Sorgun Belediyespor, Sarıkaya Belediyespor ve Sorgun Gençlik spor takımlarının mücadele verdiği play off müsabakalarında ligde 3. hafta geride kaldı. Sarı lacivertli ekip il Özel İdarespor hafta sonu deplasmanda oynadığı Sarıkaya Belediye Spor maçını 6-1 'lik skorla kazanarak play off gurubunda liderliğe yükseldi. Play off müsabakalarının ilk maçında Sorgun Belediye Spor ile deplasmanda 0-0 'lık sonuçla beraberlik ile sahadan ayrılan sarı lacivertliler, ikinci maçında kendi sahasında Sorgun Gençlik Spor'u 4-0 hafta sonu da deplasmanda Sarıkaya Belediyespor'u ise 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 90 dakika boyunca etkili ve atak bir futbol sergileyen sarı lacivertli ekip Harun Altuntaş'ın 3 Muhammet Aktürk'ün 2 ve Furkan Müderrsioğlu'nun 1 golü ile sahadan farklı skorla ayrıldı.Sarı lacivertli takımın kulüp Başkanı Erol Toraman elde edilen başarının tesadüf olmadığını söyledi. Sezon başı ortaya koydukları hedefe adım adım yaklaştıklarını belirten Toraman, " Gurubumuzda önemli bir başarıya imza atarak ligi lider tamamlayıp grubumuzun şampiyonu olduk. Ligde elde ettiğimiz başarıyı play off müsabakalarında da sürdürmenin haklı gururu ve sevincini yaşıyoruz. Play müsabakalarında guruplarında ilk iki sırayı alan 4 takım kıyasıya mücadele ediyor. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz ve son ana kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bu hafta sonu kendi sahamızda Sorgun Belediyespor ile şampiyonluk maçına çıkacağız. Takımımız bu maçın hazıklıklarına teknik patronumuz Abdurrahman Doğan gözetiminde başladı. Takımımızda birlik, beraberlik ve kardeşlik en üst düzeyde. Her maça olduğu gibi bu maça da çok ciddi bir hazırlık yapılacak. Sorgun Belediyespor ile bir yılın emeğinin karşılığının alınacağı bir maç oynayacağız. Sezon başından bugüne çok çalıştık, çok emek verdik, inandık ve hayalimiz olan şampiyonluğa ulaşmamıza çok az kaldı. Ben teknik heyet ve futbolcu kardeşlerime sonsuz inancım ve güvencim var. Sorgun Belediyespor'u yenecek güçteyiz. Karşılaşmanın centilmence fair play kuralları içerinde geçmesini temenni ediyorum. Hak eden kazansın. Bizim tek hedefimiz var o da şampiyon olmak . Hedefimize ulaşmak için çalışacağız" dedi. - YOZGAT