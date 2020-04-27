Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı

Kırıkkale İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

27.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:59
İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı
Kırıkkale İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

Valilik Makam Toplantı Salonunda yapılan ve Covid-19 salgınına karşı kentte yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bu konuda alınan ve alınması planlanan tedbirler görüşüldü. Vali Yunus Sezer başkanlığında yapılan ve ilçe kaymakamlarının video konferans yoluyla katıldıkları toplantıda; Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Başalan, Vali Yardımcıları Emin Alıcı, Mehmet Ercan Aslantaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Haluk Karahan, K.Ü. Halk Sağlığı ABD Başkanı Prof. Dr. Meral Saygun, Y.İ.H Başhekimi Uzm. Dr. Tolga Demirel, K.Ü. Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Dilek Oğuz, K.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon ABD Başkanı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bedir Aktaş katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunus Sezer, Koronavirüs, Kırıkkale, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haberler
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO’ları gösteren 3 video yayınladı Haberler
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
ABD’li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Haberler››Güncel››İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:26: Trump: "Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem" - Haber 02:16: ABD Başkanı Donald Trump: "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz" - Haber 01:52: Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü - Haber 01:48: Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber 01:30: İtalya Başbakanı Conte: "Normale dönüş için uygun koşullar yok" - Haber 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor - Haberler 23:37: Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz - Haber 23:35: 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu - Haber 22:42: Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek - Magazin 19:17: Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı - Haber