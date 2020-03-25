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İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısında tedbirler masaya yatırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısında, Mersin'de korona virüse karşı yürütülen çalışmalar ve önlemler masaya yatırıldı.

25.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:18
İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısında tedbirler masaya yatırıldı
MERSİN (İHA) – Mersin İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısında, Mersin'de korona virüse karşı yürütülen çalışmalar ve önlemler masaya yatırıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, il genelinde her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Mersin genelinde yürütülen çalışmalar ve ilave alınacak tedbirlerin görüşüldüğü İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, il müdürleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı, Türkiye ve bütün dünya için risk oluşturabilecek pandemik influenzaya hazırlıklı olabilmek için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Nisan 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı kapsamında gerçekleştirildi.

Vali Su, toplantıda yaptığı konuşmada, korona virüsün etkisinin dünyanın birçok ülkesine yayılmış durumda olduğunu belirterek, Mersin genelinde alınan tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıklar tarafından salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren konunun üzerinde hassasiyetle durulduğunu ifade eden Su, Mersin'de de her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı'nın, korona virüsün belirtileri, bulaşma ve korunma yöntemleriyle ilgili bir sunum yaptığı toplantı, görüş ve önerilerin alınması, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan kararların ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mersin, Güncel

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