Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İl Pandemi kurulu korona virüs için toplandı

Malatya İl Pandemi Kurulu toplanarak, korona virüs konusunda alınacak ilave tedbirleri görüştü.

30.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:10
İl Pandemi kurulu korona virüs için toplandı
Malatya İl Pandemi Kurulu toplanarak, korona virüs konusunda alınacak ilave tedbirleri görüştü.

Korona virüs (Covid -19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü Valilik 2 No'lu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Özer, İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Malatya merkezli, Elazığ Bingöl ve Tunceli illerinin bağlı bulunduğu Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yoğunlu'nun Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programı hakkında kurul üyelerini bilgilendirmesinin ardından, salgın ile mücadele kapsamında İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Özer ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır'ın görüş ve önerileri alınarak bunlar üzerinde

değerlendirmelerde bulunuldu. - MALATYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Aydın, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İl Pandemi kurulu korona virüs için toplandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:23: Ovacık ilçesinde vatandaşlar sağlık taramalarından geçiriliyor - Haber 18:22: DSP Genel Başkanı Aksakal'dan "ek bütçe" çağrısı - Haber 18:20: Tarihi dispanserin çalışanları maaşlarının ödenmesini talep ediyor - Haber 18:20: Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Haber 18:20: Fatih Terim: "Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum" - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber