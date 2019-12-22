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İl protokolü tarihi oturakçılar pazarında incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç il merkezindeki tarihi oturakçılar pazarı esnafını ziyaret etti.

22.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:21 İl protokolü tarihi oturakçılar pazarında incelemelerde bulundu
Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç il merkezindeki tarihi oturakçılar pazarı esnafını ziyaret etti.

Vali Pekmez ve Milletvekili Aydın, hafta sonları vatandaşların ve tesbih meraklıları ve koleksiyoncuların buluşma noktası olan tarihi oturakçılar pazarındaki esnaf ve vatandaşlarla tek tek tokalaşıp, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Daha sonra oturakçılar pazarındaki bir çay ocağına geçen Vali Pekmez ve beraberindeki heyet, çay ocağında oturan esnaf ve vatandaşlarla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Vali Aykut Pekmez, Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyete yoğun ilgi gösteren esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Milletvekili, Ahmet Aydın, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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