İl Protokolünden 18 Mart Mesajı

Kaynak: İHA

Karabük İl Protokolü tarafından18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı.Karabük Valisi Fuat Gürel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Gürel mesajında, " 104. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladığımız 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, Aziz Türk Milleti'nin tarihe not düştüğü şanlı bir kahramanlık destanıdır. Türk milleti birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelmiş, hiçbir zaman esaret altına girmemiş ve her zaman tarihe yön veren parlak zaferlere imza atmıştır. 19 Şubat 1915 tarihinde başlayan ve Türk milletinin varlığını sürdürmek için mücadele verdiği Çanakkale Zaferi tüm dünyaya Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu, Türk Milleti'nin varlığını her şeyin üzerinde tuttuğu bir destanın adı olup, bu destanın her satırında insanlık onuru, bayrak, mukaddesat ve vatan sevgisi vardır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." sözüyle Çanakkale'deki askerimizin manevi gücünü, ölüme hazır bekleyişini, vatan uğruna kendini hiçe sayışını ve bu büyük zaferin hangi ruhla kazanıldığını gözler önüne sermektedir. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de en modern silahlar, milletimizin azim, inanç ve kararlılığı karşısında çaresiz kalmıştır. En zayıf anında bile 'Çanakkale geçilmez' dedirten bir inancın mirasçısı olan bu millet, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, 15 Temmuz'da vatanını koruma, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını ve "Çanakkale Ruhu"nun asla yok olmayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyor, kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.-Karabük Belediye Başkanı Rafet VergiliVergili, "Çanakkale, Bedrin Aslanlarının Kükrediği Ateşten Bir İmtihandır"Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.Çanakkale, Türk milletinin tarihi bir direnişi ve emperyalist devletlerin kanlı emellerini alt üst eden milli bir silkinişidir diyen Başkan Vergili, "Türk milleti, mevzu bahis vatan olduğunda tarihin her safhasında sahnedeki yerini almış ve önemli başarılara imza atmıştır. Kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde öyle dönüm noktaları vardır ki, sadece bizim için değil tüm insanlık için bir abidedir. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, askeri bir başarı olmaktan ziyade eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, yok olacağı tahmin edilen bir milletin, gerektiğinde vatanı uğruna severek ölüme koşmasının anıtlaşmış örneğidir. Türk milletinin kahraman evlatlarınca kazanılan ve tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan yüce bir mücadelenin adıdır Çanakkale. Şairin ifadesiyle, Bedrin aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır.18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yıldönümü vesilesiyle, milletimizin birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini bir kez daha hatırlatıyor, vatan topraklarını savunmak üzere canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen aziz şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.-KBÜ Rektörü Refik PolatKarabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Rektör Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:"Çanakkale'de kahraman milletimizin destanlar yazarak kazandığı zafer, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de ortaya konulan vatan sevgisi ve millet olma bilinci, bizim en büyük zenginliğimizdir. Bizler millet olarak 'Çanakkale Geçilmez' dedirten güçlü bir duruşun mirasçılarıyız. Çanakkale Zaferi'nin önemini en iyi şekilde idrak etmeli ve gelecek nesillerimize aktarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."-AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail AltınözAK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Altınöz mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yalnız bizim tarihimizin değil, yakın dünya tarihinin de en önemli savaşlarından biri olduğuna değinerek şu ifadelere yer verdi:"Çanakkale Zaferi tarihte eşine ender rastlanır bir direnişin ve azmin sergilendiği gerçek bir destandır. Bu zaferde en büyük pay şüphesiz canlarıyla bağımsızlık için savaşan aziz şehitlerimizindir. Tarihimize altın harflerle yazılan bu büyük destan, eşsiz bir zaferin yanında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir komutan ve lideri ortaya çıkarmıştır. Yine bu savaşlarda gösterilen azim ve irade, milletimizin kendine olan güvenini artırmış, bağımsızlığa olan inancını perçinlemiş, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yolu açılmıştır.Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Şanlı tarihimizde unutulmaz bir yere sahip olan bu mücadele, Çanakkale Ulusal Kurtuluş Savaşımız, kutsal destan savaşlara birer örnektir.Bu büyük zafer, vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale'de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarının, bugün Türk milletinin sahip olduğu birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğunu, bütün dünyaya en gür sesle ilan etmiş olmasının sembolüdür. Çanakkale Savaşları, bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde vatan toprağına karşı duyulan bağlılığın ve inancın o yüksek ruh halinde bir vücut olmasıdır ki dönemin güçlü ve donanımlı ordularına karşı koyuşun, kararlılığın simgesidir. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncu yıldönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyoruz." - KARABÜK