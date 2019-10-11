İl sağlık müdürlüğü'nden doktor kavgası açıklaması

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu sabah, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetçi olan ortopedi ve travmatoloji asistanı hekimimiz, bir meslektaşı tarafından saldırıya uğramıştır. Saldırıya uğrayan hekimimize derhal acil müdahale yapılmış ancak tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz inceleme başlatmıştır. Fail, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış olup Savcılık soruşturması devam etmektedir. Hayatını kaybeden hekimimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz"