Haberler » Güncel » İl sağlık müdürlüğü'nden doktor kavgası açıklaması

İl sağlık müdürlüğü'nden doktor kavgası açıklaması

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili açıklama yaptı.

11.10.2019 12:39İl sağlık müdürlüğü'nden doktor kavgası açıklaması

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu sabah, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetçi olan ortopedi ve travmatoloji asistanı hekimimiz, bir meslektaşı tarafından saldırıya uğramıştır. Saldırıya uğrayan hekimimize derhal acil müdahale yapılmış ancak tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz inceleme başlatmıştır. Fail, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış olup Savcılık soruşturması devam etmektedir. Hayatını kaybeden hekimimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz"



İl Sağlık Müdürlüğü, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:05 Ücretsiz kurstan isteyen herkes yararlanabilir
14:04 Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
14:04 "Karınca"nın prömiyeri Boğaziçi Film Festivali'nde
14:04 Ceylanpınar'da şehit olan 11 yaşındaki Elif için tören
14:04 8 ilde fetö operasyonu: 17 gözaltı
14:04 Kaza yerinde arkadaşını bırakıp kaçan 2 gençten 1'i tutuklandı
14:04 Birlikte yaşadığı eski eşi ve erkek arkadaşını bıçakladı
11.10.2019 14:06:00