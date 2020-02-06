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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HASTALARIN OTOBÜSLE TAŞINMASI İDDİALARINA AÇIKLAMA

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilmişti.

06.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:03İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HASTALARIN OTOBÜSLE TAŞINMASI İDDİALARINA AÇIKLAMA
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazada  olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilmişti. İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada,  sosyal medyaya yansıyan hastaların otobüsle taşındığı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadeler yer verildi: "Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan olayda, uçağın pistten çıkmasından sonra 2 dakika içinde havaalanı sağlık görevlileri olay mahalline ulaşmıştır. 112 komuta merkezine ihbarı takiben 6 dakikada ambulanslarımız havaalanına intikal etmiştir. Yaralılarımız toplamda 105 ambulansla civardaki 21 hastaneye taşınmıştır. Kaza mahalline ilk ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından enkaz dışına çıkan kazazedelerin bir kısmını, sızan yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın tehlikesine karşı apron araçlarıyla uçaktan uzaklaştırarak terminale nakletmiştir. 179 yaralımızın tamamı 112 Acil ekiplerimizce kısa süre içinde havaalanından hastanelerimize ulaştırılmıştır. Kurtarma esnasında bir gecikmeye mahal verilmemiştir. Kendi canlarını hiçe sayarak insanımıza hizmet eden çalışanlarımızı sosyal medyadaki ilk tahliye anı görüntüleri üzerinden karalamaya yönelik yapılan paylaşımlar üzücüdür. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun"


- İstanbul

İl Sağlık Müdürlüğü, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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