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İl Sağlık Müdürlüğü'nün banka maaş promosyon ihalesi sonuçlandı

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli 12 bin 808 personeli kapsayan banka maaş promosyon ihalesinin sonuçlandığı bildirildi.

06.08.2019 10:13 İl Sağlık Müdürlüğü'nün banka maaş promosyon ihalesi sonuçlandı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli 12 bin 808 personeli kapsayan banka maaş promosyon ihalesinin sonuçlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 60 aylık süreyi kapsayan ve açık arttırma usulü ile yapılan ihaleye 8 bankanın katıldığı belirtildi. İhale süreci sonunda en yüksek teklifi Ziraat Bankası'nın verdiği ifade edilen açıklamada, 2020 Ocak ayından itibaren Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli personelin 60 ay süreyle maaşlarının Ziraat Bankası'na yatmasını öngören sözleşme imzalandı.

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, imzalanan sözleşmenin sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diledi. Bahçacı, "Davetimize uyarak ihaleye katılan bankalara teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreci personelimiz lehine sonuçlandırmak için gayret ettik ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 60 aylık bir süreyi kapsayan dönemde her bir personelimizin hesabına 4 bin 900 TL defaten yatacak. Bu süre zarfında personelimiz hesaplarından yapacakları bankacılık işlemlerinde de herhangi bir ücret ödemeyecekler. İhaleye kazanan banka yetkililerine şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma şimdiden hayırlı olsun" dedi. - MERSİN

İl Sağlık Müdürlüğü, Ziraat Bankası, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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