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İl Sağlık Müdürlüğünden Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde gaz paniğiyle ilgili açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki gaz paniğiyle ilgili yaptığı açıklamada, ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda herhangi bir zehirli gaz bulgusuna rastlanılmadığını açıkladı.

02.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:31 İl Sağlık Müdürlüğünden Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde gaz paniğiyle ilgili açıklama
İl Sağlık Müdürlüğü, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki gaz paniğiyle ilgili yaptığı açıklamada, ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda herhangi bir zehirli gaz bulgusuna rastlanılmadığını açıkladı.

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde, çalışanlar öğle saatlerinde boğazlarında yanma olduğunu hissederek, gaz sızıntısı şüphesiyle hastaların kaldığı odaların kapılarını kapatıp durumu yetkililere bildirmişti. Hastaneye gelen UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri incelemelerde bulunarak hastaneden ayrılmıştı. Olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 02.01.2020 tarihinde hastane yönetimince bina içerisinde bir koku olduğu gözlemlenmiştir. Hastaların ve personelin yapılan muayenelerinde zehirlenmeye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili UMKE birimine bildirim yapılmış olup UMKE ekipleri hastaneye intikal ederek gerekli ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda herhangi zehirli gaz bulgusuna rastlamamıştır" denildi. - İSTANBUL

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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