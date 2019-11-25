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İl Sağlık Müdürü Bedir'den hastalara ziyaret

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi daha da artırmak amacıyla ilçe gezilerine devam eden İl Sağlık Müdürü Dr.Gürsel Bedir Pasinlerde Hastane ziyaretinde bulundu.

25.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:30İl Sağlık Müdürü Bedir'den hastalara ziyaret
Sağlık hizmetlerinde kaliteyi daha da artırmak amacıyla ilçe gezilerine devam eden İl Sağlık Müdürü Dr.Gürsel Bedir Pasinlerde Hastane ziyaretinde bulundu.

Bedir, yardımcılarıyla, beraber yerinde incelemeler yapmak ve eksikleri yerinde tespit etmek için Pasinler Devlet Hastanesi ve diğer sağlık kurumlarını ziyaret etti.

İnce detaylara kadar ekibine notlar aldıran Dr.Gürsel Bedir, personelle yaptığı sohbette özellikle hasta ve hasta yakınlarıyla güzel iletişimin önemine vurgu yaptı. Kaliteli hizmet kadar doğru iletişiminde o oranda önemli olduğunu belirten Bedir, hastanede yatan çocuk hastaları da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve 'Sevgi en büyük ilaçtır' 'diyerek yatan hastalara şifa diledi. - ERZURUM

Pasinler Devlet Hastanesi, Güncel

Kaynak: İHA

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